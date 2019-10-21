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21.10.2019 - 20:05 | | AA

FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki "kod sistematiği" soruşturmasında 19 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ye sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 20 şüpheli 19'unun tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki "kod sistematiği" soruşturmasında 19 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınıp nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, 19 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Hakimlik bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

 

2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulunduRusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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