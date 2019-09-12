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12.09.2019 - 20:51 | | AA

FETÖ'nün "esnaf yapılanmasına" operasyon

Balıkesir ve Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün "esnaf yapılanmasına" operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgüte finans desteği sağladığı ve "esnaf yapılanması" içinde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin esnaflardan toplanacak yardım miktarlarını tek tek belirlediği, hangi esnaftan ne kadar himmet parası toplanacağının listesini tuttuğu tespit edildi.

Örgüte müzahir kurumların faturalarının bu esnaflara ödettirildiği, "himmet" adı altında para toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel önem verildiği, bu şüphelilerin daha önce adli işlem görmediği ve deşifre edilmediği ortaya çıktı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Bunlardan biri tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri ile firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonBalıkesir'de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs yakalandı.
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