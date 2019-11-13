FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Kırıcı katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, Kırıcı hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün Nizip ilçesinde esnaf sorumlusu olduğunu, düzenlediği toplantılarda, "himmet" adı altında para toplanmasını istediğini ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra diğer banka hesaplarındaki parayı çekerek, Bank Asya'ya yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kırıcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.