MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ'nün izdivaç imamına 12 yıl hapis cezası verildi
06.08.2019 - 16:14| AA

FETÖ'nün izdivaç imamına 12 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi  "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey, "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün izdivaç imamına 12 yıl hapis cezası verildi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık  Akbey ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Akbey'e söz  verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık  Akbey, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Akbey, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık  beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Akbey, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla,  heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Akbey'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Akbey'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İZDİVAÇ İMAMIYDI

Sanık Akbey hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün emniyet mahrem  yapılanması içinde yer aldığı, aynı zamanda bu gruptaki FETÖ mensuplarının  katalog evlilik süreçlerini yönettiği ifade edildi.

İddianamede, darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam  eden Akbey'in, hakkında yasal işlem yapılan FETÖ'cülere hukuki destek sağlanması  için aracılık ettiği kaydedildi.

 

 

 

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Lüks otomobil TIR'a çarptı!

Kontrolden çıkan otomobil devrildi!

Kontrolden çıkan otomobil devrildi!

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber