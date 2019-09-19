MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis
19.09.2019 - 17:39 | | AA

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamı "Nadide" kod adlı Buket Say'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Say ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Say, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Say, aleyhindeki tanık beyanları ve teşhis tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Say, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Say'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İddianamede, örgüt içerisinde "Nadide" kod ismini kullandığı ifade edilen sanık Say'ın, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam yapılanmasında "öğretmen" olarak yer aldığı, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı kaydedildi.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

FETÖ'nün kadın emniyet mahrem imamına hapis

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

DGS ek tercih hakkında merak edilenler | DGS ek tercihleri alınmaya başladı mı?

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Sıradaki Haber