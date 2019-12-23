Ankara 14â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Nihal SaracoÄŸlu ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±. SavunmasÄ±nda tarih bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olduÄŸunu ve 2004 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼te ait dershanede Ã¶ÄŸretmenlik yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanÄ±k SaracoÄŸlu, "2016 yÄ±lÄ± hain darbe giriÅŸimi neticesinde bu yapÄ±nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶renlerdenim. Dini duygularÄ±mÄ±n sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne kanaat getirdim, bÃ¼yÃ¼k bir utanÃ§ duydum bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duydum" dedi. SanÄ±k, hakim-savcÄ± evlerinden sorumlu yÃ¶netici olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalarÄ± da kabul etmedi.

MAHKEME 10 YIL VERDÄ°

TanÄ±k olarak dinlenen H.A., sanÄ±ÄŸÄ±n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±nda en Ã¼st basamak olan genel mÃ¼dÃ¼r basamaÄŸÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. TanÄ±k K.P. ise bir sÃ¼re hakim-savcÄ± Ã§alÄ±ÅŸma evlerinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 'Naile' kod adÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± sanÄ±k SaraÃ§oÄŸluâ€™nun birkaÃ§ kez eve gelerek, denetimlerde bulunduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Savunma ve tanÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±ÄŸa 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§undan 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.

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