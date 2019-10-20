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20.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ ile mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ediyor. Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında, “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. FETÖ’nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, mekMİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildi.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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