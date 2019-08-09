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09.08.2019 - 16:24| İHA

FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan kadın tutuklandı

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında,  terör örgütünün hücre evlerinde yakalanan biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak  adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ile  F.G. adlı  kadın gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları  ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,  çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

 

 

 

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