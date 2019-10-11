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11.10.2019 - 16:22 | | İHA

FETÖ'nün Polis Akademisi 'mahrem imamı' yakalandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu 'mahrem imamı'nın da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün Polis Akademisi 'mahrem imamı' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında örgüt içerisinde Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu 'mahrem imamı' ile bölge lise mesulü olarak görev yapanların da olduğu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Kocaeli ve Kars'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlenen 3 şüpheli de yakalanıp Elazığ'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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