FETÖ'nün Polis Akademisi 'mahrem imamı' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında örgüt içerisinde Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulu 'mahrem imamı' ile bölge lise mesulü olarak görev yapanların da olduğu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Kocaeli ve Kars'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlenen 3 şüpheli de yakalanıp Elazığ'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.