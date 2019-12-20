FETÖ'nün reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Durdu Mehmet Temiz ile avukatı katıldı.

Sanık Temiz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhine ifade veren tanıkların kendisine iftira ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını, reklam işlerini yapan firmanın yetkilisi olduğunu, Gaziantep ve çevre illerdeki örgütle irtibatlı şirketlerle yoğun olarak çalıştığını ve FETÖ elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durdu Mehmet Temiz'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.