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05.11.2019 - 09:47 | | DHA

FETÖ'nün 'Sivas il ablası' Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 'Sivas il ablası' K.S. Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

FETÖ'nün 'Sivas il ablası' Ankara'da yakalandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde il ablası K.S.'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S.'yi Etimesgut ilçesinde gizlendiği evde operasyonla yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

 

Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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