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18.12.2019 - 20:31 | | AA

FETÖ'nün sözde "akademik imamı"na 9 yıl hapis

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Salih Mutlu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde "akademik imamı"na 9 yıl hapis

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi iken kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Salih Mutlu'nun avukatı Emre Ali Bilgin salonda hazır bulundu.

Örgütün sözde "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik imamı" olduğu iddia edilen Mutlu ise duruşmaya, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Mutlu, ilgili dönemde yardımcı doçent olarak görev yaptığını ve bu nedenle doçent ve profesörler üzerinde etkisinin mümkün olmadığını savundu.

Sanık avukatı Bilgin de müvekkilinin kesinlikle bir silahlı terör örgütüne üye olma kastı ile hareket etmediğini, katıldığı sohbetlere dahi dini duygularıyla katıldığını iddia ederek müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Salih Mutlu'yu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti. Heyet, sanığın is tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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