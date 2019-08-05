FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

Antalya, Isparta, Burdur'daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U. ve H.A.'nın örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduklarını tespit eden Antalya Tem Şube Ekipleri, hücre evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda telefon ve sim kart ele geçirilirken, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınd

Burdur'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.