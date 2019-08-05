MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı
05.08.2019 - 16:26| İHA

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

Antalya'da yakalanan FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

Antalya, Isparta, Burdur'daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U. ve H.A.'nın örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduklarını tespit eden Antalya Tem Şube Ekipleri, hücre evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda telefon ve sim kart ele geçirilirken, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınd

Burdur'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla Piyade Okulu'nda yangınTuzla Piyade Okulu'ndaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız kardeşlere suçüstü baskın!

Kız kardeşlere suçüstü baskın!

Son dakika... Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

Son dakika... Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

Kırıkkale’de kayıp zabıt katibi bir haftadır aranıyor!

Kırıkkale’de kayıp zabıt katibi bir haftadır aranıyor!

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları tutuklandı

Sıradaki Haber