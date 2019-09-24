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24.09.2019 - 11:36 | | AA

FETÖ'nün sözde öğrenci sorumlusuna hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün sözde öğrenci sorumlusuna hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Ceylan ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Y.B, Ceylan'ı tanıdığını söyleyerek, "Kendisi 'Ali' kod adını kullanıyordu. Örgütte öğrencilerden sorumluydu." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Abdullah Ceylan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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