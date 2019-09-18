FETÖ’nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce verilen bu ceza, şu ana kadar ilk derece mahkemesi sıfatıyla eski yüksek yargıçların yargılamalarında verilen en yüksek ceza oldu.

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına dün devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı katıldı.

En yüksek ceza!



Darbe girişiminin ardından örgütün Çanakkale’deki “gaybubet evi”ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018’de yakalanarak Ankara’ya getirilen, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli dokuz isimden biri olduğu belirtilen Kaya, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin kararını, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ açıkladı. Hakkında “FETÖ terör örgütü yöneticiliği”nden dava açılan sanık Kaya’nın, “silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak” suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince “kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre” dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca ceza artırılarak 15 yıla çıkarıldı.



Sanıkta pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce verilen bu ceza, şu ana kadar ilk derece mahkemesi sıfatıyla eski yüksek yargıçların yargılamalarında verilen en yüksek ceza oldu. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.



Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.