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06.11.2019 - 12:14 | | DHA

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı

Konya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u yakalandı.

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 20'si askeri okuldan atılan, 5 emekli, 1 meslekten ihraç ve 1'de kurum dışı nakil olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polisler, sabah erken saatlerde Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, 8 şüpheli aranıyor.

Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyorKilis’te yaşayan Mustafa Berksözlü, 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokadın ardından bir daha çay içmedi. 55 yıldır ağzına çay sürmeyen Mustafa Berksözlü, "Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem" diye konuştu.
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