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05.09.2019 - 13:28| AA

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda gözaltına alındılar

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda gözaltına alındılar

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce polis akademisinden ilişikleri kesilen Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S. ve A.E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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