MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Filiz Tekin son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL
15.12.2019 - 17:20 | | İHA

Filiz Tekin son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından öldüresiye dövülüp günlerce bir odada tutulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Filiz Tekin son yolculuğuna uğurlandı

İddiaya göre, Ödemiş'te tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gören 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), geçen Cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı ve günlerce bir odada tutuldu. Kız kardeşleri Tekin'in durumunu haber alarak onu Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ve travma sonucu menenjit geçiren Tekin, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Filiz Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Filiz Tekin son yolculuğuna uğurlandı

Tekin için Ödemiş ilçesine bağlı Kızılcaavlu köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde jandarma güvenlik önlemi alırken, Tekin'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadın, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

 

 

    Akü hırsızları yakalandıMardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak

    ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

    Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber