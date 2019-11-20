Film gibi izlediler! Polis her yerde onu arÄ±yor

Kaza Fatih'te gece saat 01:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 49 AAE 135 plakalÄ± cip, Vatan Caddesinden Aksaray istikametinde giderken o sÄ±rada yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen erkek bir yayaya Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan yaya yaklaÅŸÄ±k 50 metre ileriye fÄ±rladÄ±. Cip sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve beraberindeki kiÅŸi yada kiÅŸiler ile birlikte olay yerinden yaya olarak kaÃ§tÄ±.Â

FÄ°LM Ä°ZLER GÄ°BÄ° Ä°ZLEDÄ°LER

Kaza sonrasÄ± yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede cipin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Bu sÄ±rada kazanÄ±n olduÄŸu yerde bulunan bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n olay yerini film izler gibi seyrettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yoldan geÃ§en bir motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n de yolun sol ÅŸeridinde durup kaza izlemesi pes dedirtti. Kaza sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n yol kenarÄ±na fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

POLÄ°S KAÃ‡AN SÃœRÃœCÃœYÃœ ARIYORÂ

Polis ekipleri olay yerine ve aracÄ±n bulunduÄŸu yere ÅŸerit Ã§ekerek Ã¶nlem aldÄ±. Ä°ncelemelerin ardÄ±ndan Ã¶len kiÅŸinin cansÄ±z bedeni cenaze aracÄ±yla Yenibosna Adli TÄ±p Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan cip ise polisin incelemesinin ardÄ±ndan Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri kaza sonrasÄ± kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

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