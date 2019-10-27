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27.10.2019 - 18:12 | | DHA

Film gibi kovalamaca! Ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece’de bir markette alacak verecek yüzünden yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayacak kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında zanlılardan birisi aracın kaza yapması sonucu silahı ile birlikte yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Film gibi kovalamaca! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde bulunan bir markete gelerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan birisi yanında getirdiği silah ile rastgele çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada dükkan sahibinin arkadaşı Samet S. silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İş yeri ve çevresinde ise büyük panik yaşandı.

Film gibi kovalamaca Ortalık savaş alanına döndü

Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca

İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet S. ise 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre zanlıları kovalayan polis ekipleri şahısların kaçtıkları arabanın kaza yapması üzerine şahıslardan bir tanesini silahı ile birlikte yakaladı. Diğer zanlı ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliyi gözaltına alırken kaçan şahsın yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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