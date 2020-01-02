Filtresiz 6 santral kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de kabul edilen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından gözlerin çevrildiği termik santraller için süre 31 Aralık 2019’da doldu. Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019’a kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları ortak basın toplantısıyla açıkladı. İncelenen 7 termik santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını belirten Kurum, “Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır” dedi.









Lisans belgesi



Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyuran Kurum, şunları kaydetti: “Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar. Bakanlık olarak santrallerin izleme ve denetleme süreçlerini 7 gün 24 saat takip edeceğiz. Tüm çevre yükümlülüklerini yerine getiren termik santrallere çevre izin ve lisans belgesi vereceğiz. Aksi takdirde geçici faaliyet belgelerini iptal edecek ve kapatma dâhil olmak üzere gerekli tüm cezai müeyyideleri uygulayacağız. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır.”



100 milyon dolar

Bakan Dönmez de “Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut” ifadesini kullanırken, bir termik santralin çevreye uyum yükümlülüğünün maliyetinin 100 milyon dolar olduğunu söyledi.



Dönmez, “Kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte elektrik arzında bu santrallerin kapanması nedeniyle hiçbir sorun yaşamayacağız. Bu yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’nin hiçbir şekilde enerji arz sorunu kalmamıştır. Gelecekte de böyle bir sorunla karşılaşmayacağız” ifadelerini kullandı.