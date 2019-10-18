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18.10.2019 - 07:50 |

Fincher’dan Mankiewicz filmi geliyor

Aralarında “Dövüş Kulübü” ve “Zodiac”ın da olduğu yapımların ABD’li yönetmeni David Fincher’ın yeni filmi, Hollywood’un altın çağının ünlü senarist Herman J. Mankiewicz’in hayatına odaklanacak.

Fincher’dan Mankiewicz filmi geliyor

“Citizen Kane/Yurttaş Kane”in senaryosunu Orson Welles’le yazan Herman J. Mankiewicz’i filmde Gary Oldman’ın canlandırması bekleniyor. “Mank”, adını taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Tom Burke, Amanda Seyfried ve Tom Pelphrey de yer alıyor. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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