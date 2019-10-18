18.10.2019 - 07:50 |
Fincher’dan Mankiewicz filmi geliyor
Aralarında “Dövüş Kulübü” ve “Zodiac”ın da olduğu yapımların ABD’li yönetmeni David Fincher’ın yeni filmi, Hollywood’un altın çağının ünlü senarist Herman J. Mankiewicz’in hayatına odaklanacak.
“Citizen Kane/Yurttaş Kane”in senaryosunu Orson Welles’le yazan Herman J. Mankiewicz’i filmde Gary Oldman’ın canlandırması bekleniyor. “Mank”, adını taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Tom Burke, Amanda Seyfried ve Tom Pelphrey de yer alıyor. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ