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14.10.2019 - 00:52 | | AA

Fındık fabrikasında korkutan yangın

Giresun'da, bir fındık fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Fındık fabrikasında korkutan yangın

 

Çaykara mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fındık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangına Giresun, Bulancak ve Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

 

Fındık fabrikasında korkutan yangın

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fındık fabrikası binasında maddi hasar meydana geldi.

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