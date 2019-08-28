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28.08.2019 - 03:49| AA

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ciple çarpıştı: 13 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cipin çarpışması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ciple çarpıştı: 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet T. (45) idaresindeki 73 SS 444 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkisinde, Abdullah F. (21) yönetimindeki 81 KD 088 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet T. ile 2'si bebek 12 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akçakoca-Sakarya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, yola savrulan eşyaların ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Fındık işçilerinin Batman'dan fındık toplamak üzere Akçakoca'ya geldikleri öğrenildi.

 

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