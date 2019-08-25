MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
25.08.2019 - 10:38| AA

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şakir S. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini fındık bahçesine taşıyan 81 DL 316 plakalı traktör, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılarMersin'de, hazırladıkları sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait 6 bin 330 dolar değerindeki 37 altın yüzüğü kargodan almaya çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 24 terörist etkisiz hale getirildi

Terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi!

Terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi!

ABD'deki tüm malvarlığını satıp Adana'ya yerleşti! Tek isteği...

ABD'deki tüm malvarlığını satıp Adana'ya yerleşti! Tek isteği...

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Sıradaki Haber