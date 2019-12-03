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03.12.2019 - 14:13 |

Finlandiya-Türkiye eğitim köprüsü

İstanbul Koşuyolu’nda Finlandiya esinli Eğitim Sistemi’nden esinlenen müfredatıyla eğitim veren Fidol Okulları’ndan bir heyet, “Eğitim Entegrasyonu” kapsamında, Finlandiya’daki eğitim sistemini yerinde gözlemlemek amacıyla Finlandiya’ya gitti.

Finlandiya-Türkiye eğitim köprüsü

Fidol Okulları Kurucusu, eğitim uzmanı Faik Birgül, İngilizce öğretmeni Hasret Latifeci ve sınıf öğretmeni Meryem Şengül’den oluşan heyet, Finlandiya’daki Veittijarvi School’da gözlem ve incelemelerde bulundu. Finlandiya devlet televizyon kanalı YLE’ye de haber olan Fidol okulu heyeti, bir ilke imza attı. Sınıf öğretmeni Meryem Şengül, yaklaşık 2500 kilometre uzaktan internet aracılığıyla İstanbul’daki kendi sınıfına bağlandı ve Finlandiya’dan Türkiye’ye matematik dersi verdi. Fidol Okulları kurucusu Birgül ise YLE’ye yaptığı açıklamada çok yakında, Finlandiya’da açılacak olan Fidol Sanat Okulu’nun müjdesini verdi.

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