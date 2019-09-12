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12.09.2019 - 18:53| AA

Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır firar olan ve Denizli'de yakalanan eski hakim Nalan Can'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.

Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

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