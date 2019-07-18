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18.07.2019 - 11:57| İHA

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen N.Ö.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti.

Yalova İl Müftülüğünde Kur'an kursu öğrencisiyken görevden uzaklaştırılan şüpheli N.Ö., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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