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14.10.2019 - 14:43 | | İHA

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç.’yi (27) Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde yapılan araştırma sonucu yakaladı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç.'yi saklandığı mahallede gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralıİstanbul Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.
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