MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFirari FETÖ'cü yakalandı!
17.08.2019 - 12:00| AA

Firari FETÖ'cü yakalandı!

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Nuri D'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Nuri D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

 

 

  

 

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Sıradaki Haber