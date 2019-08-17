Firari FETÖ'cü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Nuri D'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Nuri D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.