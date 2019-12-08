08.12.2019 - 15:55 | | FERİT ZENGİN/İSTANBUL
Son dakika | Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu
Beyoğlu ve civarında 15-20 yıl önce kurduğu kapkaç çetesiyle bir dönem İstanbul'da kapkaç terörü estiren ve ardından gasp, yaralama ve tahsilat suçlarına karışıp organize şekilde suç işlemeye devam eden firari çete elebaşı Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu.
2017 Yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla çetesiyle birlikte yakalanıp çökertilen ancak tutuksuz yargılanmsına karar verilen Delibaş, mahkemece hakkında verilen 5 yıllık hapis cezası onaylanınca kayıplara karışmıştı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararınca dün akşam saatlerinde Bakırköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Delibaş, çıkarıldığı mahkemec tutuklanıp cezaevine kondu.
120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yediABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi.