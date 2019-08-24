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24.08.2019 - 09:31

Fırat Kalkanı Harekatı 3. yılında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden geçen 3 yılda, bölgedeki siviller, güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla bakıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı 3. yılında

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü  DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale  getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki  Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesi  DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana  yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini  duyurmuştu. 2 gün sonra da Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,  harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti.

Harekatın tamamlanmasının ardından bölgedeki TSK ve ÖSO birlikleri,  bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri  dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis göreve başladı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da  yoğun katkıda bulunan Türkiye'nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyona  yaklaştı.

"BÖLGE HUZURU BULDU"

Harekatın 3. yıl dönümünde AA muhabirine konuşan siviller, bölgede  yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde gelecek umutlarının arttığını anlattı.

Bab Belediyesinde çevre yönetimi sorumlusu Muhammed Faris, "Harekattan  sonraki ilk dönem zordu. Yerel meclisler kuruldu. Sokaklar temizlendi. Okullar ve  camiler yeniden açıldı. Polis teşkilatı devreye girdi. Adliye sarayları göreve  başladı. Kısacası zaman içinde bölge huzuru buldu." dedi.

Bölgedeki sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını  vurgulayan Faris, "Halka yerel kimlikler verilmeye başlandı. İnsanların mal  varlıklarını koruma altına almak için de emlak müdürlükleri hizmet veriyor." diye  konuştu.

"BÖLGE DAHA GÜVELİ HALE GELDİ"

Bölge sakini Ahmet Ebu Yaser de "Türk askerleri ve Özgür Suriye  Ordusunun başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile bölge daha güveli hale geldi. On  binlerce aile güven içinde. Geri dönüşler gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sivillerden Ebu Muhammed Devvab da DEAŞ döneminde zor günler  geçirdiklerini belirterek, "Rahatlık ve iş yoktu. Bizi her şeyden mahrum  bıraktılar. Özgürlük yoktu. Okullarımızı karargahlara çevirmişlerdi. Çocuklar  DEAŞ’ın halka yaptığı zulümlerden dolayı dışarı çıkamazdı." dedi.

Bölgede yaşayan 9 yaşındaki Kasım Ali de DEAŞ işgali döneminde evden  çıkmaya korktuğunu dile getirerek, "Türk ordusu bizi korudu. Artık korkmuyorum."  dedi.

 

 

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