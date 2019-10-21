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21.10.2019 - 21:06 | | AA

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bir bölgeye 16  Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı  saldırısında ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ekim'de  PKK/YPG'li teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bir bölgeye  keskin nişancı ve havan atışı saldırısı yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir  askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen  açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden  aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile  asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulunduRusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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