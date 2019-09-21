Fırat’ın doğusu için kritik viraj

Suriye’nin kuzeyinde ABD ile oluşturulması planlanan güvenli bölge için baskısını her geçen gün artıran Türkiye, kritik viraja giriyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı içinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi’nde ABD ile ortak çalışmalar sürerken, bugüne kadar Fırat’ın doğusunda İHA uçuşunun yanı sıra ortak 5 helikopter ve 1 kara devriyesi gerçekleştirildi. Ancak güvenli bölge’de hâlâ terör örgütü YPG üyelerinin bulunması, ABD’nin YPG/PKK’ya askeri eğitim ve yardımı sürdürmesinin yanı sıra birlikte devriye faaliyeti yapması, tekrar askeri harekatı masaya getirdi.

Liderlerle paylaştı

Ankara, ABD ile yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin elini güçlendirmek için son dönemde operasyon mesajını artırdı. Bu hafta Suriye konulu Üçlü Zirve’de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmelerde güvenli bölge için ABD’ye verilen iki haftalık süreyi hatırlatarak, sonuç alınamaması halinde Türkiye’nin kendi harekât planını devreye sokacağını iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Menbiç ve Rakka’daki ABD oyalamalarını anımsatarak, “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planımız da hazır. Burada bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bugün ABD’ye gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da eşlik etmesi bekleniyor.Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapması ve Fırat’ın doğusunda verilen sözlerin tutulmasını tekrar dile getirmesi bekleniyor. ABD’deki görüşmeler, Fırat’ın doğusu için olası bir operasyonun da kaderini belirleyecek. Verilen sözlerin hızlandırılması durumunda, ortak hava ve kara devriyesinin ardından, Güvenli Bölge’de kalıcı ortak devriye üsleri kurulacak, bölgeden teröristler çekilecek ve ağır silahları toplanacak. Ardından buradaki alana yurtlarından edilmiş Suriyeliler yerleştirilecek.

ABD’deki görüşmelerden bir sonuç çıkmaması halinde, uzun süredir Suriye sınır hattında hazırlıkları tamamlanan operasyon için düğmeye basılması gündeme gelecek. Erdoğan’ın ABD’ye verdiği süre Ekim’in ilk günlerinde bitiyor. Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyonun, Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad, Ceylanpınar’ın karşısındaki Resul Ayn ve Suruç’un karşısında yer alan Ayn el Arab’a (Kobani) yönelik olması bekleniyor. Operasyonun ABD’ye rağmen yapılması durumunda, Fırat’ın doğusunda hava sahasının kullanımının Türkiye’ye kapatılacağı değerlendiriliyor.

BM’ye hitap edecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 21-25 Eylül’de ABD’yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, 24 Eylül’de, BM Genel Kurulu’na hitap edecek, ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres’le görüşecek. Erdoğan’ın, ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan’la birlikte “Nefret Söylemiyle Mücadele” konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor. Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da icra edilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyarette, ABD’deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi’nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’ne katılması ön görülüyor.

‘S-400 aralıkta kurulmuş olur’

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak” açıklamasında bulundu.

CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan Demir S-400 sistemine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Sevkiyatlar yakında bitiyor. Teknik anlamda aralık itibarıyla sistem kurulmuş olacak. Ancak sistemin hazır olması, kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde nisanda sistem kullanılabilir hale gelecek.”