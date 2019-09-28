Fırat’ın doğusunda 5. uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığını bildirdi.



Açıklamada, ilerleyen günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta yaptığı açıklamada uçuşlara ilişkin “Basit bir seyrüsefer değil” demişti. Güvenlik uzmanları tarafından uçuşun keşif özelliği taşıdığı ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgülerine ait mevzi ve tahkimatları tespit etmek için yapıldığı değerlendiriliyor.