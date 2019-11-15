Fırat’ın doğusunda 6. ortak kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4’er araç ve İHA’larla iştirak ettiği 6’ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı” ifadelerine yer verildi.ABD ordusu, Ayn el Arap’ın güneyinde yer alan Sirîn ilçesinde bulunan bölgenin en büyük üssünü tamamen boşaltarak, güçlerinin tamamını bölgeden çekti. ABD güçlerinin keşif ve savaş uçaklarının korumasında bölgeden ayrılmasından sonra üsse Rus askerleri yerleşti. İlk etapta Ruslara ait beş zırhlı araç üs çevresine konuşlandı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Kamışlı’ya bir helikopter üssü kuracağını açıkladı. Rusya devlet ajansı TASS, kurulacak olan üste hava savunma sistemi, uçuş kontrol odası, uçuş öncesi eğitim ekipmanları ve sağlık tesislerinin bulunacağını duyurdu. Yeni kurulacak üssün sorumlusu Timur Kodzayev, Kamışlı’daki üs sayesinde helikopterlerin devriye alanının artacağını belirtti. Üssün helikopterlerin korunması ve bölgede güvenlik sağlanması için de kullanılacağı belirtildi. Bu kapsamda Rusya’nın Kamışlı’ya şimdiden bir grup araç konumlandırdığı ifade edildi.