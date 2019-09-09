Fırat’ın doğusunda kara devriyesi başladı

Türkiye, ABD ile 7 Ağustos’ta varılan güvenli bölge mutabakatını titizlikle yürütüyor. ABD ile yapılan anlaşma sonucu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan 3. Hudut Alay Komutanlığı içinde, Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Bu çerçevede, ilk olarak Fırat’ın doğusu üzerinde TSK’ya ait insanız hava araçları (İHA) keşif faaliyetleri gerçekleştirdi. Ardından ABD ile üç ortak helikopter uçuşu yapılarak, güvenli bölgede terör örgütü YPG’nin tahkimatları, yollar, güzergahlar havadan izlendi.

Karadan girildi

Havadan yapılan devriyelerin ardından dün kritik bir aşamaya geçildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 8 Eylül’de yapılacağını duyurduğu ABD ile ilk ortak kara devriyesi dün Suriye topraklarında gerçekleştirildi. TSK’ya ait 6 adet Kirpi tipi zırhlı araç Akçaköy’e sabah erken saatlerde geldi. Zırhlı araçların Suriye topraklarına geçişini sağlamak için, sınırdaki modüler beton duvarlardan iki blok kaldırıldı.

ABD askerleri ise aynı saatlerde sınırın sıfır hattında bulunan Akçaköy’ün karşısındaki Tel Abyad’a bağlı Ağsağa köyünde hazırlıklarını tamamladı. Sınırda bir araya gelen ABD-Türk askerleri öncelikle yüz yüze 20 dakika kadar bir görüşme gerçekleştirdi. Koordinasyonun tamamlanması ile, ilk kara devriyesi saat 09.30’da start aldı. Türk bayrağı taşıyan TSK’ya ait zırhlı araçlar, Suriye topraklarına giriş yaptı. Seçkin komando birliklerinin bulunduğu TSK zırhlı araçlarına, altı adet ABD zırhlı aracı eşlik etti. Devriye faaliyeti toplamda 12 zırhlı araçla gerçekleştirildi.

Konvoy, ilk olarak Ağsağa köyünün 1 km kadar batısına yöneldi, ardından Tel Abyad içlerine doğru hareket etti. Üç saate yakın süren ilk devriyenin, 5-15 km arasında bir derinlikte gerçekleştiği değerlendiriliyor.

ATAK ve Apache karşılaşması

Devriye faaliyeti Akçakale’deki Müşterek Harekat Merkezi’nden koordine edildi. ABD’ye ait iki helikopter ve İHA, karadan yapılan devriyeye havadan eşlik etti. Havadan alınan görüntüler anlık Harekat Merkezi’ne iletildi. Devriyenin başlangıcında ABD’ye ait iki adet Apache helikopterinin sınır hattında alçak uçuş yapmasının ardından TSK’ya ait iki adet T129 ATAK taarruz helikopteri de bölgeye geldi. ATAK pilotları alçak uçuşlarda adeta hünerlerini sergiledi. Sınır hattında alçak uçuş yapan ATAK’lar devriye faaliyetini tamamlayarak dönen konvoya koruma sağladı.

Sivil giyimli kişiler

Devriye faaliyetini yabancı ve yerli medyadan 57 basın mensubu sınırdan takip etti. Suriye tarafındaki Ağsağa köyünde konuşlanan ABD askerlerinin yanında sivil giyimli kişilerin olduğu görülürken; bu kişilerin YPG unsurları mı yoksa bölge halkı mı olduğu netlik kazanmadı.

Devriyeler sürecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personelinin, Akçakale’nin güneyinde Suriye tarafında, kara araçları, helikopter ve İHA’lar eşliğinde ilk müşterek kara devriyesini gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir.”