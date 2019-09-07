Fırat’ın doğusunda yarın kara devriyesi başlıyor

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmalarında, ABD ile Türk askerlerinin ilk ortak kara devriyesi yarın başlayacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile karargahı Malatya’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’nda denetmelerde bulundu.



Personele hitabında Türkiye’nin güneyinde terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, Güvenli Bölge çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Başlangıçtaki görüşmelere ‘Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez’ diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son ağustostaki görüşmelerde belli bir program dahilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Menbiç’i de Rakka’yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık.” Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin Akçakale’de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, şöyle konuştu: “Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz.”

‘Oyalanmaya, gecikmeye tahammülümüz yok’



Akar şunları kaydetti: “Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor: ‘Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok.’ Biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması, helikopter ve İHA faaliyetlerinin sürdürülmesi... Bu konuda kararlıyız.”