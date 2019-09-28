Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu tamamlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter, ilçeden havalandıkları bölgeye geri döndü. Taşıdıkları personeli indiren ABD helikopterleri bölgeden ayrılarak Suriye tarafına geçiş yaptı.

TSK ve ABD unsurları daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, iki kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ortak devriyeyi şu ifadelerle duyurdu:

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; yedinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.