Fırıldak Ailesi filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor?

Fırıldak Ailesi, daha önce televizyon ekranlarına gelen eğlenceli Fırıldak Ailesi'nin maceraları beyaz perdede yayınlandı. Animasyon türündeki aile filminin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

FİLMİN KONUSU

Bir tarafta ise halay çeken, okeye dördüncü arayan Fırıldak Ailesi, diğer tarafta ise büyülü ormanlar, tılsımlar ve ejderhalar! Macera bir gece ansızın köydeki tüm kadınların kaçırılmasıyla başlar. Bu olay Sabri Fırıldak ve arkadaşlarını pek çok korkunç yaratıkla dolu büyülü ormana sürükler. Kahramanlarımızın kadınları geri almak için kötülerin kötüsü Tarumar ile büyük bir savaşa girmeleri gerekecektir...

SESLENDİRME KADROSU

Seslendirenler arasında ise Murat Boz, Yılmaz Vural, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bülent Kayabaş: Sabri Fırıldak

Eser Yenenler: 3 Adam

İbrahim Büyükak: 3 Adam

Oğuzhan Koç: 3 Adam

Tülay Bursa: 3 Adam

Gülen Karaman: Yıldız Fırıldak

Yılmaz Vural: Menajer

Barış Özgenç: Gültekin Kuzu