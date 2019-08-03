Fırıldak Ailesi filmindeki karakterleri kimler seslendiriyor?
Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki Fırıldak Ailesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Seslendirme kadrosunda ise sevilen isimler yer alıyor. Peki, Fırıldak Ailesi'nde karakterleri kimler seslendiriyor?
Fırıldak Ailesi, daha önce televizyon ekranlarına gelen eğlenceli Fırıldak Ailesi'nin maceraları beyaz perdede yayınlandı. Animasyon türündeki aile filminin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.
FİLMİN KONUSU
Bir tarafta ise halay çeken, okeye dördüncü arayan Fırıldak Ailesi, diğer tarafta ise büyülü ormanlar, tılsımlar ve ejderhalar! Macera bir gece ansızın köydeki tüm kadınların kaçırılmasıyla başlar. Bu olay Sabri Fırıldak ve arkadaşlarını pek çok korkunç yaratıkla dolu büyülü ormana sürükler. Kahramanlarımızın kadınları geri almak için kötülerin kötüsü Tarumar ile büyük bir savaşa girmeleri gerekecektir...
SESLENDİRME KADROSU
Seslendirenler arasında ise Murat Boz, Yılmaz Vural, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer alıyor.
Bülent Kayabaş: Sabri Fırıldak
Eser Yenenler: 3 Adam
İbrahim Büyükak: 3 Adam
Oğuzhan Koç: 3 Adam
Tülay Bursa: 3 Adam
Gülen Karaman: Yıldız Fırıldak
Yılmaz Vural: Menajer
Barış Özgenç: Gültekin Kuzu