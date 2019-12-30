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30.12.2019 - 16:58 | | DHA

Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu, deniz ulaşımı aksadı.

Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı

Çerkezköy ilçesinde etkili olar fırtınada, Fevzipaşa Caddesi Memur Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, 2 otomobilde hasara neden oldu. Vatandaşlar, çatısının mahallelerinde bulunan Metin Seçkin Ortaokulu ve Zeki Algur İlkokulu'nun dağılımından 20 dakika önce uçtuğunu belirterek, "Eğer okul çıkışında uçsaydı öğrenciler zarar görebilirdi" dedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, uçan çatı parçalarını toplayıp, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DENİZ ULAŞIMI AKSADI

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Marmara Adası, Avşa ve Karabiga'ya yapılan arabalı feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşurken, çok sayıda balıkçı teknesi ise denize açılamadı. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan büyük şemsiyeler rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

 

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