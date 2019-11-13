Fıstıklı tel kadayıf nasıl yapılır? Masterchef kadayıf tarifi ve malzemeleri

Bu fıstıklı kadayıf tarifine bakmadan kadayıf yapmayın! Peki üstü çıtır çıtır, iç kıvamı müthiş, tadı enfes, muhteşem fıstıklı kadayıf nasıl yapılır?İşte kıvamı, tadı ve görüntüsüyle şahane fıstıklı kadayıf tarifi...

Fıstıklı kadayıf malzemeleri:



500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı

1 bardak çekilmiş antep fıstığı



Şerbeti için:

2,5 bardak şeker

2,5 bardak su

Birkaç damla limon



Fıstıklı kadayıf yapılışı:



Şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Soğuması için kenara alın. Kadayıfları elinizle açın. Tereyağını eritip soğutun.



Tepsinizi bu yağın birazıyla yağlayıp kadayıfların yarısını serpiştirin ve elinizle bastırarak sıkıştırın. Antep fıstığını serpiştirdikten sonra kalan kadayıfı da üzerine serin. Sıkışması için yine elinizle bastırın. Kalan terayağı da üzerine gezdirin.



Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökün.

Afiyet olsun!