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13.11.2019 - 21:01 |

Fıstıklı tel kadayıf nasıl yapılır? Masterchef kadayıf tarifi ve malzemeleri

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam fıstıklı kadayıf yapılıyor. Peki Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan fıstıklı tel kadayıf nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Fıstıklı tel kadayıf nasıl yapılır? Masterchef kadayıf tarifi ve malzemeleri

 Bu fıstıklı kadayıf tarifine bakmadan kadayıf yapmayın! Peki üstü çıtır çıtır, iç kıvamı müthiş, tadı enfes, muhteşem fıstıklı kadayıf nasıl yapılır?İşte kıvamı, tadı ve görüntüsüyle şahane fıstıklı kadayıf tarifi...

Fıstıklı kadayıf malzemeleri:

500 gram tel kadayıf
200 gram tereyağı
1 bardak çekilmiş antep fıstığı

Şerbeti için:
2,5 bardak şeker
2,5 bardak su
Birkaç damla limon

Fıstıklı kadayıf yapılışı:

Şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Soğuması için kenara alın. Kadayıfları elinizle açın. Tereyağını eritip soğutun.

Tepsinizi bu yağın birazıyla yağlayıp kadayıfların yarısını serpiştirin ve elinizle bastırarak sıkıştırın. Antep fıstığını serpiştirdikten sonra kalan kadayıfı da üzerine serin. Sıkışması için yine elinizle bastırın. Kalan terayağı da üzerine gezdirin.

Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökün.

Afiyet olsun!

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