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30.10.2019 - 15:18 | | DHA

Flamingo satarken yakalandı! Paylaşımı pes dedirtti

Konya’nın Ereğli ilçesinde Seyit D.’nin (47) satmak için evinde bulundurduğu 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp, doğaya salındı. 16 bin 760 lira para cezası kesilen Seyit D.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, “Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti, devamı duruyor, no problem” paylaşımı dikkat çekti.

Flamingo satarken yakalandı! Paylaşımı pes dedirtti

Ereğli ilçesinde yaşayan Seyit D.'nin, yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi. İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip, satan Seyit D. hakkında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet’ten 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

Flamingo satarken yakalandı Paylaşımı pes dedirtti

İL DIŞINA SİPARİŞ OLARAK GÖNDERMİŞ

Çok sayıda sosyal medya hesabı bulunan Seyit D., flamingonun yanı sıra tavus kuşu, sülün, ceylan ve penguen gibi pek çok türden hayvanları da satışa çıkardığını sayfasından belirtti. Seyit D.'nin basında çıkan haberlerin ardından yaptığı, "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20 adet gitti devamı duruyor no problem. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış' paylaşımı dikkat çekti.

Seyit D.'nin paylaşımının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri inceleme başlattı.

 

 

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