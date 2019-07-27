FlaÅŸ geliÅŸme! KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu kola alacaÄŸÄ±m diye kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

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27.07.2019 - 03:01

FlaÅŸ geliÅŸme! Küçük çocuÄŸu kola alacaÄŸÄ±m diye kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

AdÄ±yaman'da, sokakta oyun oynayan 7 yaÅŸÄ±ndaki M.Y.'yi kendisine kola alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ve tacizde bulunduÄŸu iddia edilen H.A., tutuklandÄ±.Â

FlaÅŸ geliÅŸme! Küçük çocuÄŸu kola alacaÄŸÄ±m diye kandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

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Olay, geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe akÅŸamÄ± YeÅŸilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, evlerinin Ã¶nÃ¼nde oynayan M.Y.'nin yanÄ±na gelen H.A., 'sana kola alacaÄŸÄ±m' dediÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu kandÄ±rarak kaÃ§Ä±rdÄ±. Bir sÃ¼re sonraÂ M.Y.'nin sokakta olmadÄ±ÄŸÄ± fark eden aile Ã§ocuklarÄ±nÄ±Â aramaya baÅŸladÄ±. Aile, M.Y.'yi bulamayÄ±nca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±Â inceleyerek gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurdu. Ekipler yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma sonucundaÂ M.Y.'nin, 35 yaÅŸlarÄ±ndaki bir erkek tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. AraÅŸtÄ±rmaya devam edenÂ polis, M.Y.'yi, 2 saat sonra evlerinin 3 sokak ilerisindeÂ buldu. Psikolog eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk ardÄ±ndan ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Polis, gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±ran ÅŸÃ¼phelinin H.A. olduÄŸunu belirledi. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu kandÄ±rarak kaÃ§Ä±rdÄ±ktan sonra taciz ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen H.A., polisin adresine yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen H.A.,Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemeceÂ tutuklandÄ±.

Beylikdüzüâ€™nde, pompalÄ± tüfekli, sopalÄ± kavga kameradaBeylikdüzüâ€™nde iki grup arasÄ±nda pompalÄ± tüfek, sopa ve bÄ±çaklarla yaÅŸanan kavga anÄ± cep telefonu kamerasÄ± ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalÄ± silahlÄ± kiÅŸinin havaya ateÅŸ ettiÄŸi de görülüyor.
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