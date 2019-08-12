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12.08.2019 - 14:13| İHA

Florya'da bir ağaç, 3 aracın üzerine devrildi

Florya'da rüzgarın etkisiyle bir villanın bahçesindeki ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Florya'da bir ağaç, 3 aracın üzerine devrildi

Olay, Florya Şenlikköy Çatal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde bir villanın bahçesinde bulunan yaşlı bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 UN 2575, 34 VJ 2102, 34 RD 8053 plakalı 3 lüks aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce ağacın dallarını kesti. Daha sonra yarım saat süren çalışmanın ardından ağaç halat yardımıyla araçların üzerinden çekildi.

2 araç sahibi araçlarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla başka yere çekti. 2 araçta hafif sıyrıklara meydana gelirken 1 araçta maddi hasar oluştu.

"RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLMİŞ"

Ev sakinlerinden Keramettin Yılmaz, "Biz evde otururken güvenlik haber verdi ağaç devrildi dedi. Geldik baktık 3 aracın üzerine devrilmiş. Yaşlı ağaç biraz da çürümüş rüzgarın etkisiyle devrilmiş" diye konuştu.

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