Fodula nedir? Fodula - Ekmek Dolması tarifi

Osmanlı Mutfağının ürünlerinden birisi olan Fodula - Ekmek Dolması tarifi merakla araştırılıyor. Peki Fodula nasıl bir yemektir? Fodula malzemeleri nelerdir? İşte en güzel Fodula - Ekmek Dolması tarifi...

FODULA (EKMEK DOLMASI) MALZEMELERİ

1 adet tam buğday ekmeği(yuvarlak)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan(yemeklik doğranmış)

400 gram dana kuşbaşı eti

2 adet havuç(küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı anason

2 su bardağı su

2 adet domates (kabukları soyulup, doğranmış)

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı adaçayı

FODULA TARİFİ - EKMEK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar bu şekilde kavurun. Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri de ekleyip, suyunu çekene kadar orta ateşte kontrollü olarak pişirin. Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üzerini kapak olacak şekilde kesin ve ekmeğin içini alın. Suyunu çeken etli karışımı bu ekmeğin içerisine doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, ada çayı ile beraber kavurun. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz ekmeğin kapağını kapatın ve ada çaylı tereyağını üzerine yayın. 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar fırında pişirin.