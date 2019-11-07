Folik asit nedir? Folik asit eksikliği nelere yol açar?
Özellikle hamilelik döneminde önemli olan folik asit nedir? Folik asit eksikliği nelere yol açar? Folik asit değerlerine dikkat etmek için folik asit içeren besinleri tüketmekte fayda var. Peki, hangi besinlerde folik asit bulunmaktadır?
Folik asit B grubundan bir vitamindir. Yeşil yapraklarda yaygın olarak bulunduğundan bu ad verilmiştir. Çünkü Latincede folum yaprak manasındadır. Mitchell ve arkadaşları bu vitamini, 1941 yılında ıspanak yapraklarında keşfettiler.
FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ
Eksikliği sonucu megaloblastik anemi meydana getirir. Tropikal bölgelerde çok rastlanır. Bu eksikliğin başlıca sebebi protein-kalori eksikliğine dayanmaktadır. Normal beslenen insanlarda ancak sindirim bozukluğunda ve gebelikte görülebilir. Sarada kullanılan ilaçlar verilirken de bu vitaminin verilmesi gerekir. Bazı antibiyotikler bu vitamini yok edebilmektedir.
Folik asit eksikliğinde ciltte nemsizlik, ağız içinde yaralar, kansızlığa bağlı yorgunluk, bacaklarda uyuşma görülebilir.
FOLİK ASİT İÇEREN YİYECEKLERDEN BAZILARI
Mercimek
Ispanak
Kuşkonmaz
Narenciye
Yumurta
Ciğer
Avokado
Bürüksel lahanası
Mısır
Soya fasulyesi
Bamya
Yer fıstığı