MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFotoğrafın maratonu
01.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fotoğrafın maratonu

Bu yıl ikincisi yapılacak PhotoMaraton şenliği yarın başlıyor. Sokak fotoğrafçılığının heyecanlı, şenlikli ve ödüllü etkinliği PhotoMaraton Sirkeci Garı’ndan başlıyor. Katılımcılar, 2 Kasım sabahı Sirkeci-Eyüp-Galata-(Taksim) üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saatte, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek.

Fotoğrafın maratonu

Cumartesi günü saat 10.30’da Tarihi Sirkeci Garı’nda start alacak fotoğrafçılar Eyüp ve Galata rotasını izleyerek turu saat 24.00’te Taksim meydanında bitirecekler. Tema birincilerinin fotoğraf makinesi kazanacağı yarışmada ayrıca fotoğraf tutkunları çektikleri fotoğraflarla İstanbul’un görsel hafızasına ve tanıtımına katkıda bulunmuş olacak. Etkinliğe, amatör, profesyonel fotoğrafçılar analog ve dijital fotoğrafları ile dileyenler de cep telefonu ile katılabilecek.
8 Aralık’ta Haliç Kongre merkezinde yapılacak ödül töreninde Vietnam savaşında bombalardan kaçan çocukları fotoğraflayan ödüllü Foto muhabiri Nick Ut onur konuğu olarak yer alcak. Ayrıca Belgeselci Coşkun Aral’ın hazırladığı Ara Güler Belgeseli ödül töreninde katılımcılar tarafından izlenebilecek.

Fotoğrafın maratonu

Cep PhotoMaraton seçici kurul üyeliğini; Saffet Emre Tonguç, Ayhan Sicimoğlu, Serkan Ocak ve İsmail Sarı tarafından yapılacak. PhotoMaraton seçici kurulu ise Ercan Arslan, İhya Bozkurt, Emine Ceylan, Engin Güneysu, Emre İkizler, Aramis Kalay, İzzet Keribar, Turan Keskin, Selim Seval, Erhan Şermet, Mustafa Turgut, Şafak Yavuz’dan oluşmaktadır.

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi ! Turabi Çamkıran kimdir?

Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi ! Turabi Çamkıran kimdir?

Sözleri herkesi şoke etti! 'Suçlu annemdir, şikayetçi değilim'

Sözleri herkesi şoke etti! 'Suçlu annemdir, şikayetçi değilim'

Doya Doya Moda yarışması başlıyor! İşte Doya Doya Moda jürileri...

Doya Doya Moda yarışması başlıyor! İşte Doya Doya Moda jürileri...

Son depremler 1 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu?

Son depremler 1 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu?

Sıradaki Haber