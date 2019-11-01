Fotoğrafın maratonu

Cumartesi günü saat 10.30’da Tarihi Sirkeci Garı’nda start alacak fotoğrafçılar Eyüp ve Galata rotasını izleyerek turu saat 24.00’te Taksim meydanında bitirecekler. Tema birincilerinin fotoğraf makinesi kazanacağı yarışmada ayrıca fotoğraf tutkunları çektikleri fotoğraflarla İstanbul’un görsel hafızasına ve tanıtımına katkıda bulunmuş olacak. Etkinliğe, amatör, profesyonel fotoğrafçılar analog ve dijital fotoğrafları ile dileyenler de cep telefonu ile katılabilecek.

8 Aralık’ta Haliç Kongre merkezinde yapılacak ödül töreninde Vietnam savaşında bombalardan kaçan çocukları fotoğraflayan ödüllü Foto muhabiri Nick Ut onur konuğu olarak yer alcak. Ayrıca Belgeselci Coşkun Aral’ın hazırladığı Ara Güler Belgeseli ödül töreninde katılımcılar tarafından izlenebilecek.

Cep PhotoMaraton seçici kurul üyeliğini; Saffet Emre Tonguç, Ayhan Sicimoğlu, Serkan Ocak ve İsmail Sarı tarafından yapılacak. PhotoMaraton seçici kurulu ise Ercan Arslan, İhya Bozkurt, Emine Ceylan, Engin Güneysu, Emre İkizler, Aramis Kalay, İzzet Keribar, Turan Keskin, Selim Seval, Erhan Şermet, Mustafa Turgut, Şafak Yavuz’dan oluşmaktadır.