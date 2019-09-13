Fransa’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, A.Ş., Yozgat Sorgun’un Burunören köyünde 2009’da ormana götürdüğü M.Ş.’yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu. Soruşturma başlatılırken, A.Ş. Fransa’ya kaçtı. A.Ş’nin Türkiye’ye iade edilmesi için İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi, Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi. Bunun üzerine 9 Eylül’de Fransa’ya ekip gönderildi.



Anestezi uzmanıyla



A.Ş. Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı. Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert mukavemet gösteren A.Ş. uçuş güvenliğini etkilememesi için uçaktan alınarak iade ertelendi. A.Ş.’nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığı’nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Fransa’ya gitti. A.Ş. yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nca kumaş ve plastik hammaddeden üretilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül’de Türkiye’ye getirildi.