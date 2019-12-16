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16.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fransız Yeni Dalgası’nın ikonuna veda

Fransız Yeni Dalgası’nın en tanınan yüzlerinden, Jean Luc-Godard ile yaptığı işbirliğiyle sinema tarihine geçen oyuncu Anna Karina, dün 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız Yeni Dalgası’nın ikonuna veda

Danimarka-Fransa kökenli oyuncunun kanser nedeniyle öldüğü açıklandı. 1960’lar Fransız sinemasında iz bırakan Karina, 1961 yılında Godard’ın imzasını taşıyan ‘A Woman is a Woman’la Berlin Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Karina, Godard’ın yönettiği ‘Çılgın Pierrot’, ‘Vivre sa vie’ ve ‘Alphaville’ gibi önemli filmlerde rol aldı ve dönemin ikonlarından birine dönüştü. 

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